Coronacompensatie voor de buurt- en dorpshuizen in Roosendaal

Het bedrag staat los van de gesprekken van de dorpshuizen met de gemeente over de subsidie die in 2022 en volgende jaren zal worden uitgekeerd.

Lees ook Buurthuizen blij met nieuw plan voor verdeling subsidies, maar er moet wel geld bij

Kwijtschelden

In totaal stelt het Rijk 17 miljoen beschikbaar voor gemeenten die extra uitgaven voor de buurthuizen hebben als gevolg van de coronamaatregelen. Die bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur. De fracties Wezenbeek en VLP stelden hierover schriftelijk vragen aan burgemeester en wethouders.

Volledig scherm Praatje aan het buffet in De Geerhoek in Wouw. © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Peter van Steekelenburg van dorpshuis De Geerhoek in Wouw kent de problemen waar hij en zijn collega's dit jaar mee worstelen. ,,We moeten aan de gemeente opgeven welke extra kosten we hebben gemaakt en welke inkomsten we zijn misgelopen. De gemeente gaat die 78.000 euro vervolgens verdelen. Nee, er is nog geen verdeelsleutel", zegt Van Steekelenburg.

Quote We moeten aan de gemeente opgeven welke extra kosten we hebben gemaakt en welke inkomsten we zijn misgelopen Peter van Steekelenburg, De Geerhoek, Wouw

Voorschot

In de gemeente Roosendaal staan elf buurt- en dorpshuizen. De compensatie zal slechts een tegemoetkoming zijn, zegt Steekelenburg. Alleen De Geerhoek heeft al minimaal 25.000 euro nodig om de coronagevolgen te dekken. ,,We hebben de gemeente in het voorzittersoverleg gevraagd om ons alvast een voorschot te geven. Daar wordt nog over nagedacht.” Volgens wethouder Inge Raaijmakers gaan de jaarrekeningen 2020 van de gemeenschapshuizen het gewenste inzicht in de tekorten geven.

Volledig scherm Repetitie in buurthuis De Geerhoek te Wouw. © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Sociale samenhang

Naast dit verhaal zijn de dorpshuizen met de gemeente in gesprek over de subsidies zoals die na 2021 worden uitgekeerd. De gemeente wil een andere methodiek toepassen. Nu wordt de subsidie opgehangen aan zaken als het aantal vierkante meters. In de nieuwe opzet wordt gekeken naar wat het onderhoud van het gebouw kost en wat een buurthuis bijdraagt aan de sociale samenhang.

De subsidie is de laatste jaren al gezakt van 1,9 miljoen naar 500.000 euro. Veel dorpshuizen zitten daardoor nu heel krap bij kas.