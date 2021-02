Coronacarnaval brengt Halderberge lessen voor de toekomst (en dit zijn de nieuwe motto's voor 2022)

Halderberge heeft het carnavalsfeest met succes ‘achter de voordeuren’ gebracht. En deze ‘corona-carnaval’ laat waarschijnlijk zijn sporen na: Alle vijf de stichtingen alsook de gemeente zagen, dat het feest in deze vorm niet alleen volgens de regels verliep, maar zelfs nieuwe inzichten brengt voor een nog gevarieerder leutfeest.

Wethouder Thomas Melisse, die al sinds september in contact stond met de vijf carnavalsbesturen: ,,Het feest is een lichtpuntje in het chagrijn en het bewijs dat carnaval in onze gemeente een bindende factor is. De carnavalsfilm van afgelopen vrijdagavond is daar een heel mooi voorbeeld van.’'

Oudenbosch maakte zich met Puitenol TV bij veel inwoners geliefd. Grootste boer Tim Blommerde van de SOK: ,,We spraken mensen die normaal niet zouden gaan carnavallen. Ze kregen er door de livestream nu toch de leut op schoot.” Het dorp had zaterdag een ‘jeugdoptocht’ waar prins Geert met gevolg tot in de voortuin kwam. In een Zoom-sessie van ruim dertien uur passeerde ook Heel Puitenol Bakt. Volgend jaar rekent Puitenol op een offline weerzien, met het hoopvolle motto ‘Blij da'k oe wir zie’.

Sprookjesachtig Meekrapdurp

Stampersgat deed het met de Meekrap Broad Casting. Vanuit een studio in dorpshuis De Steiger kwam alle activiteiten naar Meekrapdurp toe. Met onder andere het Coronavalfestival, een digitale kinderstoet en een omgekeerde lichtjesoptocht waarbij heks Rubia eerst door de straten trok. Het motto 2022 wordt hier ‘As ‘n Sprookje’.

Volledig scherm In Puitenol was deze carnaval een 'omgekeerde jeugdoptocht'. Prins Geert kwam dit jaar met het jeugdviertal op bezoek. Kinderen waren opgeroepen de voortuinen te versieren of een act te doen, en carnavalsmuziek op te zetten. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Smoorfrêterslaand beleefde vooral een leutige speurtocht. Vijfendertig gezinnen en jeugd van kinderopvang Toverbosch trokken vier dagen lang verkleed door Bosschenhoofd. Vierenveertig versierde tuinen, ruim duizend bezoekers voor de livestream met twee dj’s en zanger Peter Selie. Michael Koevoets: ,,We houden het huidige motto ‘Nix Is ‘r Te Zot’. Onze optocht wordt volgend jaar Super Saturday. Vincent van zaal Stroop verdient een pluim.”

‘Meej toeters en Belle’

In het Peejenland (Hoeven) sprong er bij voorzitter Jan van den Broek vooral The Masked Peej uit. Hij hoopt op een terugkeer naar de traditie en ziet sommige activiteiten van dit jaar volgend jaar terug komen. Dat zelfs corona de Peejen niet helemaal klein kreeg, blijkt uit het motto voor volgend jaar: ‘We zen echt nie t’ouwe!’

Het Vastelaovedzottelaand gaat Meej Toeters en Belle naar 2022. ,,Alles is in goed overleg met de gemeente voorbereid. Er zijn heel wat uurtjes in gaan zitten. De horeca hebben we nu helaas niet kunnen steunen”, meldt Stefan Koeken van de VAZ.

Volledig scherm Radio Peejenland kreeg een ontheffing van de burgemeester om live gasten te ontvangen tijdens carnaval; op zaterdagavond was er een Tonpraotfestijn vanuit dorpshuis Het Kompas om de sfeer er een beetje in te houden. © Pix4Profs/Peter Braakmann