Corona zorgt voor financieel onzekere tijden in Roosendaal

Dat bleek donderdag bij de laatste gemeenteraadsvergadering voor het politieke reces. Theunis mocht van de week dan wel het heuglijke bericht krijgen dat het Rijk netto acht ton extra overmaakt aan de stad ter compensatie van de coronacrisis, maar daarmee is Roosendaal er nog lang niet.



Inkomsten liepen namelijk ook fors terug, omdat de gemeente bijvoorbeeld noodlijdende horeca uitstel van betaling verleende voor belastingen, precario en leges.



Theunis: ,,Dat scheelde wel voor de horeca-ondernemers. Maar nu komt het volgende: moeten we die rekeningen nu alsnog versturen of niet? We moeten over zulke en andere dingen na gaan denken. Dat gat van drie miljoen euro zal gedicht moeten worden.’’