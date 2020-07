‘Corona-vouchers’ worden verlengd, ook deze zomer geld voor leuke activiteiten

Die regeling werd in de meivakantie al in het leven geroepen. ,,Toen was er extra behoefte aan samenhang en verbinding met elkaar. Zo werden er spontaan straatbingo’s, stoepkrijtwedstrijden, spelletjes- en knutselmomenten met elkaar verzonnen. Op de Bandeliersberg kwamen insectenhotels, gemaakt door de buurt. En in Wouw ging men samen vogelhuisjes maken en bloempotten verven’’, aldus de gemeente Roosendaal.

Extra geld in het potje

Per initiatief was er een gemeentelijke bijdrage van 100 euro beschikbaar. Niet bedoeld voor een straatbarbecue of buurtborrel, maar om materialen te kopen of te huren. Er is uiteindelijk voor 1.300 euro aan vouchers uitgedeeld. De gemeente zet hier nu nog eens 2.500 euro voor apart.