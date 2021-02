Corona of niet, de studenten van Curio bedenken nuttige machines zoals de strijk-vouw installatie

seksueel geweld Verhoren van kinderen na seksueel misbruik is aangrij­pend: 'Ik vertel dat ik niks gek, raar of vies vind’

10:45 Kindermisbruik, een onderwerp waar je maag van omdraait. Toch wil Marian Boon (58) ieder detail van het misbruik weten. Waar het kind is aangeraakt en hoe de aanrakingen hebben plaatsgevonden. Boon is zedenrechercheur bij de politie in Eindhoven. Ze verhoort kinderen en kwetsbaren in een speciale studio. ,,In deze baan moet je goed voor jezelf zorgen.”