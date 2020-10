Corona legt ook de sinterklaasintochten van Rucphen lam

,,Dat we binnen al niet veel meer konden uitrichten, wisten we al. Maar met de geldende maatregelen en wat er deze week nog bijkomt, kunnen we ook de intocht door het dorp wel op onze buik schrijven‘’, aldus Steffi Hermans, die met Marscha Schreuder de organisatie overnam van haar vader Bas. ,,We kregen veel waardering voor de manier waarop we de intocht vorig jaar ingevuld hadden. Dat gaf ons de moed er voor de komende jaren nog meer energie in te stoppen en verder uit te breiden. Helaas kunnen we dat dit jaar niet laten zien. Alternatieven zoals een filmpje hebben we wel overwogen, maar haalden het niet bij een echte ontvangst van sint en piet. Strooigoed is ook zoiets. Pieten die niks mogen uitdelen, da's niet zo feestelijk.‘’