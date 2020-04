Corona legt een bom onder Roosendaalse evenementen

Dringend advies van West-Brabantse artsen: stel een bezoek aan dokter of ziekenhuis niet uit

6:00 BREDA/ROOSENDAAL - West-Brabantse huisartsen en specialisten in ziekenhuizen maken zich grote zorgen over mensen die in deze coronacrisis niet met klachten aan de bel trekken terwijl dat wel zou moeten. Huisartspraktijken en ziekenhuizen zien op dit moment veel minder patiënten met niet corona-gerelateerde aandoeningen dan normaal.