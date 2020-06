Corona krijgt het Nispens theater niet klein, toch nog volop voorstellingen in jubileumjaar

Gastelse container­trans­por­teur: ‘Jammer dat zo kortzich­tig gerede­neerd wordt over ons bedrijf’

10:00 OUD GASTEL - Zonder transport staat alles stil. De zeecontainers van het transportbedrijf KOV in Oud Gastel mogen dan als bron van ergernis ervaren worden, als schakel in de bevoorrading van bouw- en supermarkten zijn ze onmisbaar. Oprichter Koos Overdevest wil samen met zijn zonen Bart en Koen de kritiek op hun bedrijfsvoering weerleggen. ,,Zoals onze containers nu staan is een momentopname. We zijn nog lang niet ingericht.’’