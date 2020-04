Corona gooit roet in het eten bij onderzoek buurthuizen: nog een jaar extra subsidie

De Roosendaalse buurthuizen zijn al jaren een punt van zorg. Waar De Wieken, Bergspil, ‘t Dijksteeke, Keyenburg, Buurthuis Kalsdonk, Huis van de Westrand, De Schalm, ParelMoer, Nisipa, De Geerhoek en De Spil een paar jaar geleden nog 1,9 miljoen euro te verdelen hadden, is dat nu teruggelopen naar 550.000 euro.



En dat is te zien, zegt Raaijmakers: ,,Eerlijk is eerlijk, er is her en der te weinig geld over voor goed onderhoud.’’ Door die bezuinigingen is een aantal buurthuizen in financieel zwaar weer gekomen, enkelen dreigden zelfs om te vallen.