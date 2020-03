Corona frustreert onderhoud bij SUEZ ReEnergy

Intensive care Amphia voor de helft bezet door patiënten met het coronavi­rus

9:56 BREDA/ROOSENDAAL - De helft van het aantal bedden op de intensive care van het Amphia Ziekenhuis wordt op dit moment bezet door patiënten die besmet zijn met coronavirus. Het gaat om vijftien mensen. In totaal liggen 34 besmette mensen in het Bredase ziekenhuis. In het Bravis (Roosendaal/Bergen op Zoom) zijn vier coronapatiënten opgenomen. Zij liggen niet op de ic.