Corona-dashboard: in september 144 besmettingen in Roosendaal

ROOSENDAAL - In de gemeente Roosendaal is het aantal mensen dat met corona is besmet in september toegenomen met 144. Sinds het begin van de uitbraak in het voorjaar zijn er 478 mensen positief getest in Roosendaal.

De cijfers zijn te lezen op het zogeheten corona-dashboard dat op verzoek van de gemeenteraad is ontwikkeld.

De website geeft in één oogopslag inzicht in de ontwikkeling van de ziekte en de gevolgen daarvan op de Roosendaalse samenleving en economie. de cijfers in dit artikel zijn bijgewerkt tot 30 september. In alle gevallen is het RIVM de bron van de cijfers.

Ziekenhuisopnamen

Opvallend is het aantal ziekenhuisopnamen. In de eerste golf zijn er 29 bevestigde coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Op 24 september is de eerste patiënt ‘van de tweede golf’ in het ziekenhuis opgenomen. Afgelopen dinsdag stond de teller op 33, wat betekent dat er in de afgelopen week vier mensen zijn opgenomen.

Volledig scherm Corona in Roosendaal: buiten sporten bij Sportschool Kroevensport. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Welke gevolgen heeft corona op de Roosendaalse economie. Deze cijfers zijn ioets minder actueel. Per honderd bedrijven heeft 9,5 ondernemer tot 7 juli gebruik gemaakt van de NOW-regeling. Landelijk ligt dat percentage 1 punt lager. Het aantal faillissementen lijkt af te nemen. Lijkt, want het cijfer is een schatting van het CBS. In april waren er 53 faillissementen en in juli 37.

Begroting 2021

In juli sprak de gemeenteraad over de gevolgen van de coronacrisis voor Roosendaal. Toen zei wethouder Toine Theunis dat de gemeente afstevent op een tekort van 3 miljoen euro in 2020. Of dat bedrag nog actueel is, zal donderdag blijken als Theunis de begroting voor 2021 presenteert.

Tijdens de vergadering in juli vroeg de gemeente ook om een dashboard; een website waarop alle gevolgen van de crisis zichtbaar zijn. Die is nu te vinden op roosendaal.incijfers.nl/dashboard.