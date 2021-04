Corona bracht dove Gera (59) ook veel goeds: gebarentaal burgert eindelijk in, mede dankzij Irma

,,Ik ben oraal opgegroeid’’, begint Gera haar verhaal dat voor de gelegenheid wordt vertaald door een doventolk. ,,Gebaren maken in mijn tijd was echt not done. Dove mensen moesten, zo was toen de alom heersende opvatting, leren praten en dat lukte niet als je gebarentaal gebruikte dus daarom mocht het niet. Voor mij als kind was dat heel frustrerend. Ik begreep op school werkelijk niets van wat er werd gezegd.’’