Corné Kriesels wordt havenmeester in de Zwaaikom: ‘Zorgen voor leven op en om het water’

GGD opent teststra­ten in Roosendaal, Et­ten-Leur en Raamsdonks­veer

16:17 De GGD West-Brabant opent in september drie nieuwe corona-testlocaties in de regio. Per 1 september komen er teststraten in Roosendaal en Etten-Leur. Later die maand opent een testlocatie in Raamsdonksveer. De locatie in het NAC-stadion Breda vervalt per 1 september omdat het voetbalseizoen dan weer van start gaat. Dat meldt GGD-woordvoerder Jeroen Polman.