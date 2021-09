‘Controle QR-code druist in tegen principes van gastvrije horeca’

KaaiDuur­zaam: Roosendaal­se verzamel­plek voor duurzame ideeën

20 september Van duizenden brieven en pakketjes per dag naar een stroom van groene en duurzame initiatieven: het voormaal EKP-gebouw aan het Kadeplein is zaterdag officieel omgedoopt tot KaaiDuurzaam. Duurzaamheidswethouder Klaar Koenraad: ,,Er zijn in Roosendaal al best veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Maar we misten een plek waar al die dingen samenkomen.’’