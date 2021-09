Containerbar SPOT wordt omgetoverd tot WinterSPOT

SPOT landde in juli in nieuwbouwwijk Stadsoevers als pop up-bar en was direct een schot in de roos. Roosendalers streken er deze zomer massaal neer voor een hapje en een drankje. SPOT is een initiatief van Robin Boot en organisatiebureau Trophies Events van Jeroen Klein en Koen Vaas, bekend is van onder andere foodtruckfestival Appeltje Eitje.