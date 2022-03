Containerbar Spot heropent de deuren en foodtruckfestival Appeltje Eitje keert terug

video Bankhangen met hete bliksem en een wafellolly op Appeltje Eitje in Roosendaal

ROOSENDAAL - Het was van tevoren flink stressen voor de organisatoren van foodtruckfestival Appeltje Eitje, dit weekend in het Vrouwenhof. ,,Het ging alle kanten op met de weersvoorspellingen’', verzucht Jeroen Kleine. Maar de weergoden zijn het festival gunstig gezind. Vrijdag is het nog bewolkt en fris, maar zaterdag schijnt de zon.

14 mei