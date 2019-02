Coniferen vliegen in brand in Oudenbosch: straat tijdelijk afgesloten

Groot onderzoek naar kwaliteit en tevreden­heid huishoude­lij­ke hulp, 300 adressen worden getoetst

15:14 ROOSENDAAL - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van en de tevredenheid over de huishoudelijke hulp in de gemeente Roosendaal. Vanaf volgende week gaan inspecteurs van onderzoeksbureau Key Quality bij 300 van de 1.800 cliënten langs om te controleren of die hulp voldoende wordt uitgevoerd en of de klanten er tevreden over zijn. De resultaten moeten in mei bekend zijn.