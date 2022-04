Confetti, cupcakes en liedjes: De Stappen in Wouw is feestelijk geopend

Opvoeden na de echtschei­ding: wie maakt de definitie­ve beslissin­gen?

Wie een kind deelt met zijn of haar ex-partner scheidt nooit helemaal, maar wat als jullie het niet eens zijn over belangrijke opvoedkwesties? Advocaat Claudia Van de Velde vertelt over haar ervaringen met echtscheidingen en pedagoog Philippe Noens geeft algemeen advies. ,,Je hebt geen ouderlijke macht, wel ouderlijk gezag.”

7:00