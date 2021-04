Concerten Toni Raats op Koningsdag en op 5 mei

video Heidebrand in natuurge­bied Schijf onder controle: ontstaan door Defensie-oefening

22 april SCHIJF - In het natuurgebied aan de Achtmaalsebaan in Schijf woedde donderdagmiddag een grote natuurbrand. De brand ontstond door een oefening van Defensie die op dat moment gaande was, meldt de officier van dienst ter plaats. Meerdere brandweervoertuigen zijn uitgerukt en de brand is inmiddels onder controle.