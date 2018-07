Concert op het water in Roosendaals Zwaaigat door IQ Aarmoeinieke

Alle Roosendalers kunnen het concert zien vanaf de kade, maar ook vanuit een boot(je) op het water. ,,Vooral veel bootjes rond het ponton lijkt ons fantastisch,"vertelt Koen Schoenmakers, woordvoerder van Aarmoeinieke. ,,Bootjes in alle soorten en maten zijn van harte welkom. Alleen niet met masten, want die kunnen het Zwaaigat niet bereiken."

IQ Aarmoeinieke heeft een overeenkomst met de Stichting Roosendaal 750 jaar getekend. ,,Het Zwaaigatconcert past prima bij het idee van de Stichting dat de viering van Roosendalers door Roosendalers moet gebeuren. Het is een leuk en gezellig evenement, we zijn niet allemaal topmuzikanten maar de muziek is ondersteunend voor een fijne avond voor iedereen. Alle bezoekers ontvangen een vlag om de artiesten van de oevers toe te zwaaien en boekje om mee te zingen."

,,We zijn blij met de ondersteuning van de Stichting, want er zijn natuurlijk geen stroom of toiletten bij het Zwaaigat. Alles zal er naar toe moeten worden gebracht. Vandaar dat we het concert ook vlak na de kermis houden, zodat we gebruik kunnen maken van de stroomvoorziening en misschien de toiletten die er voor de kermis waren,"legt Schoenmakers uit.