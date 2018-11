Complete treincoupe geschilderd in Roosendaals verzorgingshuis

VIDEOROOSENDAAL - De mensen in het verzorgingshuis Heerma State stonden vrijdagmiddag in een lange rij, om hun kaartje te laten knippen door de conducteur bij de opening van de treincoupe. Frank Roks, kunstenaar uit Roosendaal, heeft een 27 meter lange treincoupe in een gang in verzorgingshuis Heerma State in Roosendaal geschilderd.

In het schilderij zijn echte elementen uit treinen zoals bagagerekken met de voorkanten van de koffers, handvaten, deurstangen, en vijf coupéstoelen, die uít de schildering komen, opgenomen.

Volledig scherm 3d treincoupe in gang van heerma state in roosendaal.conducteur fluit het vertreksignaal all aboard.

Station Roosendaal staat centraal in het kunstwerk, maar Perron Heerma State is de plek waar de dementerende patienten, families en verzorgers naar herinneringen kunnen zoeken en het spel van de treinreis spelen. Iedereen kan door de stoelen in de trein gaan zitten.

De treincoupe is een vervolg op de grote panoramaschildering, 125 meter lang met 45 kerken in een natuurlandschap van 4 jaargetijden, die Frank en Karin Roks aan het begin van het jaar gemaakt hebben in een ander gedeelte van Heerma State

,,Na het succes van dat eerste werk zijn we gevraagd om een trein te schilderen. Heerma State ligt aan het spoor. Voor veel dementerenden is een trein of station een herkenbaar punt. Karin en ik zijn met dat idee aan de slag gegaan. Het idee werd gekeurd en goed bevonden door Groenhuysen. De families van de patiënten betalen dit stukje ‘thuis’ grotendeels uit eigen zak en zien het als een geschenk aan het verzorgingshuis en de harde werkers. Alle mensen in dit wereldje, waarin je zomaar je verleden kwijt bent, verdienen dit,” verteld een trotse Roks.

Mien de Jong- Raaijmakers, manager van Heerma State, is ontzettend blij met de aanwinst voor het verzorgingshuis. ,,Iedereen is welkom om de kunstwerken te komen bekijken. We vragen de bezoekers wel om voorzichtig te zijn bij het verlaten van het pand, in verband met de veiligheid van de bewoners.”

