Communicatie met burgers al lang heet hangijzer in Roosendaal

ROOSENDAAL - Niemand legde woensdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad duidelijker uit hoe moeilijk communiceren is, dan Adriënne Maas van Lokaal Sociaal 21. Ze zei: ,,Als twee mensen over zwarte honden praten, denken ze het over hetzelfde onderwerp te hebben. Maar misschien heeft de een het over een labrador en de ander over een poedel.”

Om maar aan te geven dat bij communiceren altijd twee partijen betrokken zijn: de zender en de ontvanger. Ze zitten niet altijd op dezelfde lijn.

De gemeenteraad besprak woensdag het rapport van de Commissie Ombudsman. Die liet geen spaander heel van de wijze waarop de gemeente Roosendaal in de afgelopen zes jaren met de bewoners van Kalsdonk heeft gecommuniceerd over de problemen met de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg. Deze extra raadsvergadering was een initiatief van PvdA en VLP.

Volledig scherm De oude Poolse winkel aan de Gastelseweg waar de overlast in 2015 begon. © Robert van den Berge

Verwachtingen

En met communiceren is de laatste jaren veel misgegaan in de gemeente Roosendaal. Niet voor niets beloofde burgemeester Han van Midden met een nieuw communicatiebeleid te komen. Het is al te vaak misgegaan in de stad. Neem de zonneweide bij Wouw. Onder de noemer co-creatie mochten burgers meepraten. Dachten ze. Die verwachting was gewekt. Maar toen puntje bij paaltje kwam, hadden ze bitter weinig in te brengen.

Ook bij andere projecten houden burgers vaak een vieze smaak in de mond. Zo maakte de Ombudsman een paar jaar gehakt van de communicatie tussen het bewonerscomité Leefbare Flint- en Onyxdijk en wethouder Cees Lok. Ook een project, waarbij de burger verwachtte iets wezenlijks in te kunnen brengen. Deze communicatie, tussen burger en gemeente, moet beter. Dat vindt de gemeenteraad, dat vindt het college van burgemeester en wethouders.

Volledig scherm Burgemeester Han van Midden in zijn vorige standplaats Rotterdam. © Erick Fecken

Een bijzonder optreden

Van Midden vergeleek communicatie met een klassiek concert. ,,Een concert bestaat uit losse onderdelen die samen een mooi geheel vormen. De muzikanten spelen niet alleen de noten goed. Dat kan iedereen. Maar als de noten niet in lijn worden gespeeld, ontstaat een verschrikkelijk geheel. Aan de Gastelseweg gaf de gemeente een bijzonder optreden. Soms speelde alleen de pauken, soms alleen de strijkers en in een enkel geval zat de dirigent op een verkeerde pagina.”

Van Midden is sinds gisteren de spil waar alles in de Gastelseweg om draait. Er gebeurt niets meer zonder zijn fiat. Zijn boodschap was woensdag duidelijk: de winkel verhuist niet naar de Philipslaan. Niet omdat het te duur is, niet vanwege de afspraken met wijkhuis Kalsdonk, niet omdat het bestemmingsplan moeilijk doet. Nee, simpel: ,,Ik verhuis overlast niet van de ene naar de andere plek in een wijk.” Daar zit geen woord Spaans bij.

Het bewonerscomité Kalsdonk is blij met de nieuwe rol van Van Midden. Ze hebben vertrouwen in hem, omdat hij zich in hun ogen al sinds zijn aantreden in oktober 2019 zorgen maakt over de situatie aan de Gastelseweg.