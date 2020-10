Commerciële teststraat Roosendaal: ‘Wij zitten de GGD niet in de weg’

ROOSENDAAL - Geen lange rijen auto's of verkeersregelaars. Het is woensdagochtend rustig bij de commerciële coronateststraat van Meditel op het terrein van Heeren Groep aan de Gastelseweg. Maar daar kan ieder moment verandering in komen.

,,Want we kiezen er bewust voor om niet de hele agenda vol te plannen, zodat je ook last-minute bij ons terecht kunt”, zegt Meditel-woordvoerder Marlous Jongerhuis. Dat bedrijf opende vorige week een teststraat in Roosendaal om het ‘wachtverzuim’ te verkorten.

Dat wil zeggen: werkgevers kunnen hier hun medewerkers meestal dezelfde dag nog laten testen als ze verkoudheidsklachten hebben, zodat ze niet een paar dagen thuis zitten te wachten op een test bij de GGD. Sterker; mensen kunnen hier ook zonder klachten terecht. Gewoon, voor de zekerheid.

Snel geschakeld

Een bedrijf betaalt daar wel 195 euro per PCR-test voor. ,,Maar iemand die een week thuis zit is duurder dan een test. Zeker voor kleinere bedrijven die niet snel invallers kunnen regelen.” Daarom ook dat bedrijven zélf aanklopten met de vraag of Meditel - dat voor het bedrijfsleven medische keuringen en reisvaccinaties verzorgt - ook op corona kon testen, zegt Jongerhuis. ,,Toen hebben we snel geschakeld, tests ingekocht en locaties gezocht.”

Quote Het is gewoon een kwestie van inkopen. De overheid koopt nu alle sneltesten op, wij hebben deze gekocht Marlous Jongerhuis, Meditel

Inmiddels hebben zo'n 200 bedrijven zich geregistreerd, verdeeld over de locaties in Roosendaal, Nijmegen en Uden. En die bedrijven hoeven geen werknemers met vitale beroepen te hebben, of mensen die om andere redenen niet thuis kúnnen werken. ,,Zolang een werkgever het belangrijk vindt, zijn ze welkom.”

Markt

In principe kan deze teststraat 70 tests per dag aan, tot nu toe worden er zo'n 15 per dag uitgevoerd. Daarmee zit het commerciële Meditel de testcapaciteit van de GGD niet in de weg, zegt Jongerhuis. ,,Het is gewoon een kwestie van inkopen. De overheid koopt nu alle sneltesten op, wij hebben deze gekocht. Daar is gewoon een markt voor. Kopen wij ze niet, doet iemand anders het wel.”

De tests gaan na afname niet naar een eigen testlab. ,,We hebben zelf die expertise niet, dus we sturen ze gewoon naar één van de gerenommeerde labs, net als de GGD.” Ze loopt even de trailer in. ,,Kijk, terwijl wij stonden te praten zijn er voor vandaag alweer zeven afspraken bij gekomen. Zo snel kan dat dus gaan.”