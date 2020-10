Commerciële teststraat Roosendaal moet werknemers met verkoudheid sneller weer aan het werk krijgen

ROOSENDAAL - Mensen die thuis zitten met verkoudheidsklachten en moeten wachten op een coronatest, kosten hun werkgevers geld. Daarom is er in Roosendaal sinds vorige week ook een commerciële teststraat, waar mensen via hun werkgever dezelfde dag nog terecht kunnen.

Daarvoor hoeven de werknemer niet eens klachten te hebben, vertelt woordvoerder Marlous Jongerhuis van Meditel, het bedrijf dat de teststraat aan de Gastelseweg heeft opgezet. ,,Je mag je ook gewoon laten testen om zéker te weten dat je geen corona hebt.”

Werkgevers kunnen zich bij de teststraat registreren en via een persoonlijke link hun werknemers aanmelden voor een test. De werkgever betaalt vervolgens de kosten van de test. Want die moet wel worden afgerekend, waar een overheid de kosten bij de GGD-teststraten vergoedt.

Binnen een halfuur

Daar tegenover staat dus dat een negatief geteste werknemer snel weer aan de slag kan. ,,Want het wachtverzuim - dat mensen thuis zitten omdat ze op een test moeten wachten - is duur voor werkgevers. Deze teststraat is er om dat te verkorten.”

Dat kan behoorlijk schelen; is de wachttijd bij de GGD soms een paar dagen, bij deze commerciële teststraat kan een test meestal dezelfde dag nog. ,,We zijn wel alleen tijdens kantooruren geopend. Maar in principe zou je je dus om 16.30 uur nog kunnen aanmelden en voor 17.00 uur nog getest worden.” Het wachten op de uitslag duurt wél ongeveer even lang als bij de GGD. Meestal is er binnen 48 uur is er duidelijkheid, maar uiterlijk binnen 72 uur.

Gespecialiseerde artsen

Meditel is een Rotterdams bedrijf dat zich specialiseert in medische keuringen, preventieve medische onderzoeken en (reis)vaccinaties voor het bedrijfsleven. ,,We werken dus gewoon met gespecialiseerde artsen, die allemaal een BIG-registratie (bevoegdheid voor zorgverleners, red.) hebben”, benadrukt Jongerhuis.

Na de teststraat van de GGD in een bedrijfsloods aan de Tussenriemer, is dit de tweede coronatestlocatie in Roosendaal. Particulieren kunnen zich bij de commerciële teststraat echter niet laten testen.