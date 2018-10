Coming Out Dag in Roosendaal en Bergen op Zoom

ROOSENDAAL - Op verschillende plekken in de regio wordt donderdag 11 oktober de regenboogvlag gehesen als symbool van de Internationale Coming Out Dag.

Die dag staat in het teken van de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap; homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en intersekse personen.

De regenboogvlag wordt donderdag gehesen in Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Moerdijk en Halderberge. Ook laten diverse bedrijven het dundoek wapperen. Het COC West-Brabant coördineert alle activiteiten.

Diversiteit

,,De regenboog staat voor diversiteit en gelijkheid van alle mensen", zegt voorzitter Rick Davis van het COC West-Brabant. ,,Door het hijsen van de vlag laten we zien dat iedereen geaccepteerd wordt zoals je bent en ondersteunen we iedereen die zich nog niet open durft te stellen of zich niet geaccepteerd voelt."

Vrijdag 12 oktober is om 20.30 uur in de City Bioscoop de voorpremière van de film Girl. De film gaat over Lara die ballerina wil worden. Maar haar lichaam stribbelt tegen want ze is een jongen. In De 3 Weesgegroetjes is de nabespreking van de film.

