Column Kalsdonk Kiest: 'k Zijn van Kasdonk en nie aanders'

De wijk ligt immers in de driehoek tussen de Philipsfabriek, de Gastelseweg en het centrum. Wanneer de ploegendiensten van de fabriek eindigden, trokken steevast hele colonnes werknemers per fiets of te voet langs onze voordeur. Het was dan alsof we naar een optocht keken.

Eenmaal buiten de wijk voelde het meteen alsof we op vreemde grond stonden. Naar het centrum gaan noemden ze bij ons dan ook ‘naor Roosendaol gaon’, alsof onze buurt een apart boers dorp was.

Buurthuis

Toen in 1968 buurthuis Kalsdonk uit de as verrees, verdween de naam Philipswijk langzaam maar zeker, en accepteerden steeds meer mensen Kalsdonk als wijknaam.

Dat buurthuis speelde trouwens een grote rol in het verenigen van de wijk. Voor ik zelf Kalsdonk als één wijk ervoer, beleefde ik de buurt als een gebied met verschillende territoria met elk een eigen straatkern. Zo vormden zich groepjes rondom de Zwaanhoefstraat, de Telefoonstraat, de Wattstraat enzovoorts.

Achterstandswijk

Onze overeenkomst? De politiek kwalificeerde ons al snel als achterstandswijk. Het was trouwens een ongeschreven wet, dat wie ‘Kalsdonk’ uitsprak zoals je het schrijft, er níet vandaan kwam.

Die extra letter L, of de afkomst van de oude gehuchtnaam Kalfsdonk, boeide niemand. ‘k Zijn van Kasdonk en nie aanders, dat was een statement.