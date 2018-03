Column Kalsdonk Kiest: 'Het tuig van Kasdonk’

Wolfgang is verliefd op de Gastelseweg: 'Ik ga hier alleen in een kist nog weg'

6:00 ROOSENDAAL - Drugspanden, wildplassers en foutparkeerders bij de Poolse supermarkt, en de angst voor meer overlast door een nieuw te bouwen arbeidsmigrantenhotel; de Gastelseweg komt niet altijd even positief in het nieuws. Maar daar wil Wolfgang Wollersum (67) allemaal niets van weten. Hij is smoorverliefd op zijn straat.