Column Kalsdonk Kiest: 'De wijk waar het langst de touwtjes uit de voordeur bungelden'

COLUMNLange tijd had het volk van Kalsdonk weinig of geen interesse voor politiek en het stemgedrag was er laag. Mensen die hier in de gemeenteraad of in besturen zaten waren allemaal geletterden, meestal afkomstig uit ondernemersfamilies.

Dat was een machtsblok en daar kwam Jan met de Pet toch niet tussen. Het boeide ze gewoon niet en hun algemene redenering was dat alles toch van bovenaf voor hun beslist werd.

In grote mate waren Kalsdonkenaren eigenlijk best tevreden met hun omgeving en was het één van onze wijken waar het langst de touwtjes uit de voordeur bungelden. In Kalsdonk bruiste het altijd.

De wijk lag aan de rand van de Rondweg (nu A58) en de Philipsfabriek, met in haar kielzog een hoop andere legendarische bedrijven zoals de Bookelaar, Lagero, Biscuro, Baartmans en ’t Slachthuis, zorgde voor grote bedrijvigheid.

Noeste arbeid, daar moesten de meeste bewoners het van hebben. Waar hard gewerkt wordt, is vertier en beleving nodig. Daar ontbrak het niet aan. Natuurlijk was er voetbalpark De Luijten waar RBC voetbalde, de grote speeltuin en ook de legendarsche ‘Trommelaere van Roesendaele’, opgericht door Kees Laros, was een product uit de Philipswijk.

Ik zeg bewust nog Philipswijk, want tot de jaren zeventig werd de naam Kalsdonk eigenlijk alleen maar genoemd als afgeleide van de Kalsdonksestraat, een lange bonte stadsader waar cafés en zalen hun bestemming hadden. De daarop aansluitende Gastelseweg maakt dit lint compleet. Na 1970 begon alles in Nederland snel te veranderen. Ook in de wijk Kalsdonk.

Beeldend kunstenaar Frank Roks is geboren en getogen in Kalsdonk. Hij schrijft tot en met de verkiezingen elke dag een column. De Roosendaalse redactie is deze week in het buurtcentrum van Kalsdonk aangeschoven.