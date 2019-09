ColSensation van start: ‘Dit jaar zelfs iemand op skeelers!’

Lucia uit Klundert is speciaal aangenomen om meer tijd en aandacht aan verpleeg­huis­be­wo­ners te geven

11:15 HOEVEN - In verpleeghuis Kroonestede noemen ze haar liefkozend ‘ons pareltje’. Lucia Kamp is 48 en pas een jaar werkzaam in de zorg. Ze maakt soep, stofzuigt en doet de bedden. Maar bovenal leeft Lucia mee met de oude bewoners. ,,Ik geniet hier elke dag, al is het soms zwaar.”