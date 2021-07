College stelt onderzoek in naar doen en laten bij stichting Dorpshuizen Hoeven

Nu nog voert de stichting Dorpshuizen het beheer over Het Kompas. Zodra de Sint Jan de Doperkerk is omgebouwd tot gemeenschapshuis gaan de gebruikers over en wordt Het Kompas gesloopt. In de verhuizing gaat stichting Dorpshuizen niet mee. Het gemeentebestuur wil een nieuwe start maken met een nog te vormen stichting met vertegenwoordigers uit Hoeven. Gezien de hoge investering wil Halderberge meer zeggenschap over het beheer.