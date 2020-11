College Rucphen: vrijheid van meningsuiting nooit in het geding

Het college weet ook dat er berichten rondgaan, die mensen bewust of onbewust op het verkeerde been zetten. ,,Door samen de berichtgeving kritisch te onderzoeken en bronnen onderling af te wegen komen we er achter wat nepnieuws is en wat niet.‘’

Handvatten

Het college legt in haar antwoorden aan de viermansfractie van de PVV uit dat in de coronacrisis communicatie en uitvoering via een kernteam geschiedt. Daarin is het college vertegenwoordigd. ,,Algemene lijn is, dat wij verwijzen naar berichtgeving van de Rijksoverheid en veiligheidsregio. Het Facebook-bericht is daar een voorbeeld van. Het bericht geeft mensen alleen handvatten, ieder mens bepaalt zelf hoeveel waarde gehecht wordt aan de informatie die zij om zich heen zien of horen. Dat is de werkwijze waarvoor we als gemeente in de organisatie van crisiscommunicatie kiezen.’’