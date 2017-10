College Rucphen: nog geen standpunt over aanvliegroute Seppe

RUCPHEN - Het college van B en W van Rucphen weet nog niet of ze een onderzoek naar een eventuele aanpassing van de aanvliegroute naar vliegveld Seppe ziet zitten of niet.

Wethouder Laura Matthijssen betwijfelt zelfs of B en W deze raadsperiode (die afloopt in maart als er gemeenteraadsverkiezingen zijn) nog wel een officieel standpunt gaan innemen. ,,We zijn nu druk met de begroting. Misschien dat we er eind van het jaar nog aan toekomen."

Vervelend

De wethouder vindt het wel vervelend dat ze de werkgroep Rucphen Vlieg Vrij naar het ministerie in Den Haag heeft gestuurd om een onderzoek naar een alternatief entrypoint daar aan te kaarten. ,,Het ministerie heeft gezegd dat de Commissie Regionaal Overleg Seppe (CROSE) eerst een advies moet geven. Daarna beslissen de provincie en het ministerie samen, waarbij het het ministerie is, dat uiteindelijk gaat over wat er in het luchtruim gebeurt."

Het college wacht in feite op een verzoek van het ministerie of de provincie om een officieel standpunt in te nemen, als het over een onderzoek naar een eventueel nieuwe aanvliegroute gaat. De 340 handtekeningen van Rucphenaren die onder de route wonen, ziet ze als 'belangrijk signaal', liet ze enige tijd geleden nog weten. ,,Ze worden meegenomen in onze afwegingen."

Aanpassing

De werkgroep Rucphen Vliegroute Vrij vindt de huidige aanvliegroute 'niet meer van deze tijd' omdat er de afgelopen dertig jaar veel nieuwe woningen zijn gebouwd in een gebied dat vroeger landbouwgrond was en dus onbewoond. Ze wil daarom een onafhankelijk onderzoek laten doen naar een verplaatsing of aanpassing van het entrypoint van Breda International Airport zoals vliegveld Seppe officieel heet.