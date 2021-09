Coffeeshopverbod niet langer heilig: ‘Als softdrugs legaal worden, moet Roosendaal verantwoordelijkheid nemen’

COLUMN Gemeente Roosendaal moet heldere taal gebruiken

18 september Met de volgende alinea ga ik u geen plezier doen. Citaat uit een gemeentelijk stuk over een bouwplan in Roosendaal: ‘Om gevolg te kunnen geven aan de uitspraak van de Raad van State is een herstelbesluit vervaardigd bestaande uit een in de lijn van de uitspraak van de Raad van State een nieuwe verbeelding behorende bij het op 25 juni 2020 door uw raad vastgestelde bestemmingsplan.’