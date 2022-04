Coert Baselier (1967-2021) was temperamentvol en had een gouden hart

Automobi­list (23) rijdt onder invloed in greppel in Nispen

BERGEN OP ZOOM / NISPEN - Een automobilist (23) uit België is in de nacht van zaterdag op zondag in de greppel gereden langs de Heijbeeksestraat in Nispen. Hij zat onder invloed van alcohol achter het stuur, meldt de politie op Twitter.

