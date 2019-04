Cobi van Steekelenburg stapt op als voorzitter CuMaWo

Quote Het zijn vooral de vrouwen die de kar moeten trekken Cobi van Steekelenburg Van Steekelenburg deed dat als voorzitter van de stichting Culturele Manifestaties Wouw. De stichting werd in 1986 opgericht en in 1995 werd Cobi van Steekelenburg gevraagd om bestuurslid te worden.



,,Bestuursleden stonden toen al niet in de rij om bij CuMaWo te helpen. Dat is nu niet veel beter en het zijn vooral de vrouwen die de kar moeten trekken", zegt de voorzitter. Zij draagt haar functie op 3 mei over aan Lia de Koning.

Kunst en cultuur speelden in het leven van Cobi van Steekelenburg en haar man Peter altijd al een grote rol, ook toen ze nog in het Westland woonden. Toen ze naar Wouw kwamen, vond zij werk als vakleerkracht op basisschool De Stappen en samen met de kinderen maakte ze mooie en vaak kunstzinnige werkstukken, die ook tentoongesteld werden.

Wouwse stichting

Dat was mogelijk ook de reden dat ze voor CuMaWo gevraagd werd. Jaarlijks verzorgt de Wouwse stichting vier tot vijf tentoonstellingen, meestal met twee kunstenaars waarbij het gaat om schilderijen, etsen, foto's, beeldhouwwerk en andere driedimensionale kunstvormen.

,,We hebben de beschikking over mooie vitrines die we willen vullen en muren waar we werken in het platte vlak kunnen hangen", zegt Van Steekelenburg niet zonder trots.

Markant

Die ruimte is in Markant aan de Markt in Wouw; de trouwzaal van het vroegere gemeentehuis. ,,Daar wordt trouwens nog steeds getrouwd en daar moeten we altijd rekening mee houden, maar bijna alle stellen zijn blij met de kunst die aan de muur hangt en die hun trouwfoto's iets extra's geeft."

Het zoeken van kunstenaars die willen exposeren vraagt altijd veel tijd. Vaak gaat dat gepaard met een bezoek aan het atelier van de kunstenaar. In al die jaren gebeurde er trouwens veel meer: kunstmarkten, kersttentoonstellingen, kunst in de tuin, kunstroutes en sinds vorig jaar ook atelierroutes.