Coalitie en oppositie Roosendaal halen kou uit de lucht

Man uit Roosendaal verstopt 7 bolletjes cocaïne, 5 bolletjes heroïne en simkaart in zijn mond

14:11 ROOSENDAAL - In de Memlincstraat in Roosendaal is donderdagavond een 20-jarige man uit die plaats opgepakt op verdenking van drugshandel. De man bleek 7 bolletjes cocaïne, 5 bolletjes heroïne en een simkaart in zijn mond te hebben verstopt.