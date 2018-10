Clubkas spekken met 'Feest voor elkaar in Hoeven'

HOEVEN - Een braderie op touw zetten of een Halloween-feest? Bel Charona van den Berg. De 27-jarige duizendpoot uit Hoeven draait haar hand niet om voor een feestje of evenement meer of minder. De nieuwste loot aan haar organsiatietalent: het 'Feest voor elkaar!' Volgens Charona een slimme manier om de clubkas te spekken.

Er hoeft in Hoeven maar iets feestelijks te gebeuren of Charona is erbij. Geen wonder dat ze drie jaar terug met carnaval gekozen werd tot Peejenprinses. ,,Behalve meelopen met de prins en zijn gevolg verzon ik ook zelf dingetjes. Misschien is daar mijn liefde voor organiseren wel ontstaan.''

Baas

Ze deed de Pabo-opleiding in deeltijd, maar ging uiteindelijk bij Sportpunt Hoeven, eigenaar van sporthal De Parrestee, aan de slag. Daar geeft ze danslessen (streetdance en Zumba), doet baliewerk en houdt de website en social media bij. ,,En ik mag van Dankert Geene, mijn baas helemaal los met evenementen organiseren. Dat is wel lekker natuurlijk.''

Die spelen zich niet alleen in De Parrestee af. ,,De braderie en feesttent in het Hemelvaartweekend bijvoorbeeld staan daar los van.'' Ook met het nieuwe evenement op 24 november heeft Charona het beste voor met het rijke Hoevense verenigingsleven.

,,Met 'Feest voor Elkaar' wilde ik iets terug doen voor de vele sportverenigingen, die Hoeven rijk is. Ze maken gebruik van de sporthal, maar halen daar geen inkomsten uit. Als een club iets organiseert, maken ze trouw het vaste rondje langs het bedrijfsleven voor sponsoring. Maar ook die houden de hand wel eens op de knip. Subsidies lopen terug en dus is het soms nijpend.''

Charona komt met een nieuwe inkomstenbron. Aan de kaartverkoop van het feest blijft, als het lekker druk wordt, een leuk bedrag voor deelnemende clubs hangen.

Het idee is simpel. Elke bezoeker van het feest betaalt 15 euro entree. In de voorverkoop of aan de kassa mogen ze aangeven naar welke club de helft van dat bedrag mag worden overgemaakt. Korfbalvereniging Springfield was de eerste die zich aanmeldde, maar inmiddels hebben meer clubs hun interesse laten blijken. De hoogte van het bedrag valt of staat met wie de meeste bezoekers aanlevert. ,,Support your locals noemen ze het ook wel. Het enige wat we vragen is dat iedere club zoveel mogelijk feestgangers optrommelt en één vrijwilliger levert. Rouleren mag, zo kan iedereen mee feesten. Overigens is op het feest iedereen welkom.''

Dat ze voor het toegangskaartje nog enig vermaak moet bieden, wist Charona ook wel. ,,Onze Hoevense huisdeejay Marco Braspenning komt met zijn disco Dynamite. Daarnaast zijn er optredens van Chef Soldaat, Mosterd Na De Maaltijd en BB Ullie. Allemaal van eigen bodem. Alleen Stef Ekkel en Raymon Hermans komen van elders. Maar Raymon heeft wel weer Milou, zijn Hoevense vriendin.''

Zoals de kaartverkoop nu gaat rekent ze op zeker driehonderd bezoekers. ,,Light Experience gaat de sporthal feestelijk aankleden. Ook dat komt weer uit Hoevense koker, het bedrijf is van Marcel van Dorst. Ook dat is een leuke kant van mijn hobby: Hoevense expertise bij elkaar brengen.''