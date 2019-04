Clinic racerunning bij bij atletiekvereniging Thor in Roosendaal

ROOSENDAAL - De ‘beweegcoaches’ van Roosendaal houden in samenwerking met een aantal studenten van de Fontys-opleiding op woensdag 22 mei een clinic racerunning bij atletiekvereniging Thor. Een racerunner is een soort driewiel-loopfiets zonder pedalen met een borststeun.

Kinderen en volwassenen kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of rennen. De racerunner is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking. Hierbij denken de organisatoren aan cerebrale parese, spina bifida of andere syndromen waarbij in het dagelijks leven een rollator of rolstoel wordt gebruikt.

SSNB

Voor deze doelgroep is dit een mogelijkheid om toch aan sport te kunnen doen. ‘Beweegcoaches’ zetten zich in de gemeente Roosendaal in om de bevolking aan het bewegen te krijgen. Voor elke leeftijdscategorie en voor elke doelgroep worden er activiteiten opgezet. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met Sport Service Noord-Brabant (SSNB).

Vierhoeven

Mensen die een keer een racerunner willen proberen zijn op 22 mei welkom op sportpark Vierhoeven aan de Nispenseweg 5 in Roosendaal. De clinic is van 14.00 tot 15.00 uur en deelnemers hoeven niets te betalen. Opgeven kan via unieksportenroosendaal@ssnb.nl of telefonisch via 06-41338563.