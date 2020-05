Cliëntenraad Bravis zoekt West-Brabander voor Raad van Toezicht

,,Zeker in een tijd dat er veel belangrijke, lokale beslissingen moeten worden genomen, vinden wij het belangrijk dat onze kandidaat bekend is met de regio", zegt Vos. De CR heeft een wervingsbureau in de arm genomen om een kandidaat te zoeken, maar dat opereert landelijk. ,,Wij hebben liever niet dat het iemand van ver weg wordt.”



Een andere eis is dat de kandidaat van de CR het belang van de patiënt altijd centraal stelt bij de besluitvorming. Wie meer wil weten over de functie in de Raad van Toezicht vindt op de website van het ziekenhuis, onder het kopje ‘Over Bravis’ meer informatie. Meer gegevens zijn ook te verkrijgen via secretariaat@vanbergensearch.nl.