Cliënten tevreden over hulp bij het huishouden in Roosendaal

Sprundelse verkeers­ader is nog steeds ‘niet naar wens’

12:32 SPRUNDEL - De St. Janstaat gaat na de bouwvak weer op de schop. Het oostelijk deel van Sprundels belangrijkste verkeersader krijgt nieuwe bestrating. In eerste aanleg is dat ‘niet naar behoren’ gebeurd, laat de gemeente fijntjes weten. PvdA-raadlid Ad Jongenelis, wiens partij al vele vragen over de straat stelde, wil weten wiens schuld dat is. ,,Wij worden hier niet goed over geïnformeerd. Wie gaat dit betalen?’’