Clemens (18), een mbo-ambassadeur met een missie: ‘Je kunt alles bereiken in het leven, als je maar wil’

‘Het voetbal was de grote verliezer afgelopen zondag’

Géén enkele ruimte voor discussie. Iedere vorm van geweld in óns amateurvoetbal moet keihard bestraft worden. Wat zich zondag afspeelde in de catacomben van het Atik Stadion in Roosendaal kan absoluut níet door de beugel. Na afloop van de door RBC verloren wedstrijd ontstaat er een grote vechtpartij waarbij drie Oranjehemden een TSC’er te lijf gaan. Een schande. Het drietal krijgt ver na het laatste fluitsignaal, volkomen terecht, de rode kaart. Een blamage voor zowel de club als voor de daders. De KNVB stelt meteen een onderzoek in.

11 december