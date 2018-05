Citymarketing Roosendaal valt tonnen goedkoper uit

Waar de gemeente Roosendaal eerder dit jaar nog aankondigde zeker 750.000 euro per jaar kwijt te zijn aan citymarketing, is dat volgens verantwoordelijke wethouder Cees Lok teruggebracht naar ongeveer 500.000 euro per jaar. Lok: ,,Die winst halen we vooral uit de personeelskosten.''

Cao

Aanvankelijk zouden de vier citymarketeers betaald worden conform de cao voor gemeenteambtenaren. Lok zegt dat daar van af is gestapt. In plaats daarvan worden die mensen betaald volgens de cao waar ook het VVV-personeel onder valt. ,,Daarmee worden de structurele personeelskosten aanzienlijk verlaagd.''

Dat zei Lok donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Daar bleek dat de financiering van die nieuwe citymarketingstrategie ook de gemeenteraad flink bezig blijft houden. De gemeente Roosendaal wil de komende vier jaar fors investeren in een plan om de stad beter te vermarkten, maar het blijft voor de raad onduidelijk waar het merendeel van dat geld nou precies vandaan moet komen. Alleen voor dit jaar ligt nu concreet geld klaar.

Begin

Lok: ,,Dat is ook nodig als we op 5 november (de precieze dag waarop Roosendaal 750 jaar bestaat, CH) willen beginnen.'' Voor het startjaar gaat het grofweg om 'maar' 3,5 ton. Lok: ,,Dat zijn vooral kosten die gemaakt moeten worden om te kunnen beginnen, zoals het bouwen van een website.'' Over het geld voor de overige jaren zal de gemeenteraad nog een apart besluit moeten nemen. Lok: ,,Het vorige college vond het namelijk niet kies om geld te claimen voor over een paar jaar, dat is over je graf heen regeren.''

'Wat levert het op?'

Toch heeft diezelfde raad nog steeds veel vraagtekens bij de financiering van het complete plan. Bijvoorbeeld René van Broekhoven (Roosendaalse Lijst): ,,Ik mis een overzicht van de baten. We gaan toch geen vlaggen ophangen, zonder te weten wat het nou precies oplevert?'' Lok zegt nog voor de vergadering van volgende maand met een duidelijkere uitwerking van doelen te komen, zoals een gewenste toename van het aantal bezoekers of het aantal bedrijven dat zich in Roosendaal heeft gevestigd.