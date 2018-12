Citymarketing: ‘Het zijn de mensen die Roosendaal maken’

ROOSENDAAL - Roosendaal wordt niet gemaakt door de industrie. Roosendaal is niet de Draai van de Kaai. Roosendaal is niet de historische Sint Janskerk. Nee, het zijn de mensen die Roosendaal maken.

Dat is het uitgangspunt van de citymarketing die volgend jaar uit de startblokken schiet. Een van de eerste dingen waar Roland Jurriëns van Citymarketing Roosendaal zich mee bezig gaat houden is het vinden van Roosendalers met een verhaal.

Ook tijdens de Grande Finale van het feest Roosendaal 750 Jaar is het gezegd tegen de kids op het toneel van De Kring. ‘Het zijn de mensen die Roosendaal maken.’

Twintig jaar

De gemeenteraad van Roosendaal wilde de stad twintig jaar geleden al ‘in de markt zetten’, maar pas in 2017 besloot de raad een bureau in te zetten voor dit doel. Dat leidde in maart 2018 tot een Merk en Organisatieplan dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Roland Jurriëns werd gevraagd op te treden als kwartiermaker. Na een intensieve voorbereiding is Jurriëns zo ver dat hij zijn plannen naar buiten kan brengen.

Toezicht

Zo stelde hij een Raad van Toezicht samen waarvan de leden op persoonlijke titel toezicht gaan houden op het werk van Citymarketingbureau Roosendaal. Daarin zitten voorzitter Hans Traets, Koen Bakker (Het Hooihuis), Björn Rommens (jongerenraad), Jan-Hein Sloesen (De Kring) en Tonny van de Ven (AlWel).

Het hoofddoel van citymarketing is ‘het bijdragen aan de versterking van het vestigingsklimaat en –uiteindelijk- versterking van de stedelijke economie.’ Dat kan worden bereikt door meer mensen en bedrijven te verleiden zich in Roosendaal te vestigen en door meer bezoekers te trekken, die meer uitgeven in de stad.

Royale lift

Jurriëns zit nu in het gemeentehuis in een kamertje, zo groot als een royale lift.Over een maand krijgt Citymarketing Roosendaal een eigen kantoor en wel aan de Markt 6. Kort daarna start de introductiecampagne. Immers, als niemand weet dat de gemeente aan citymarketing doet, dan zal het effect nihil blijven.

Volledig scherm Het nieuwe beeldmerk van Roosendaal, wanneer het plan wordt goedgekeurd door de nieuwe raad.

,,We willen content van alle mensen, verenigingen en bedrijven op onze website. Want de mensen maken de stad. In februari komt de definitieve website online. In januari gaan we mensen zoeken om hun verhaal te horen", legt Jurriëns uit.

Werving

Maar het eerste dat hij nu gaat doen is een team om zich heen formeren. De werving start op 17 december. Het team zal uit drie mensen bestaan en zal gaan werken met een budget van 5 ton per jaar. Het eerste plan ging nog uit van 750.000 euro per jaar, maar dat is onder meer door voor een kleinere organisatie te kiezen, teruggebracht tot een half miljoen.

Brand

Op 18 april houdt Jurriëns met zijn team het eerste ‘brand-event’ in De Kring. Veel wil hij nog niet over kwijt over dit evenement voor ondernemers, maar wel dat het een programma zal zijn met sprekers, workshops en lezingen.