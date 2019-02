Citymarketing: de Roosendaler komt nu aan het woord

De 31e Gouwe Tullepeta­on is voor Iwan van Strien

18 februari ROOSENDAAL - ‘Door en door en sinds jaar en dag een uitdrager van de Tullepetaonse leut'. Dat is Roosendaler Iwan van Strien volgens de andere dertig andere Gouwe Tullepetaonen en de Tullepetaonse kapel in een notendop. Om dat te onderstrepen is Van Strien zondagavond in zaal The Black Horse benoemd tot de Gouwe Tullepetaon van 2019.