City Run viert toch geen lustrum dit jaar: ‘Hopelijk volgend jaar weer knallen’

De mannen van zeulband Gift’m Kèès hadden gehoopt aanstaande de zondag het eerste lustrum van hun City Run te kunnen vieren, de loop zou aan zijn vijfde editie toe zijn. Die schuift een jaartje op, zegt Rob Jansens, een van de organisatoren van de loop. Welke locaties er deze zondag aangedaan zouden zijn? Jansens houdt nog even de kaken op elkaar: ,,Want we hopen die volgend jaar alsnog te kunnen bezoeken.’’

Dwars door gebouwen

Want het meest bijzondere aan de City Run is toch wel dat het parcours altijd dwars door allerlei Roosendaalse gebouwen gaat. Zo konden de deelnemers vorig jaar door de brandweerkazerne, het oude Essent-gebouw en langs de redactie van deze krant in het Alwel-kantoor lopen.

Maar goed, ook de organisatie ziet dat corona in deze regio een opleving doormaakt. Jansens: ,,Dus vinden we dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen, hoe jammer dat ook is. Daarbij, we zijn geen professionele organisatie, we doen dit er ook maar naast om geld op te halen voor het goede doel. Je moet er niet aan denken dat er juist bij ons evenement iets zou gebeuren.’’

Teruggestort

De mensen die zich al hadden ingeschreven krijgen ergens de komende dagen hun inschrijfgeld teruggestort. Jansens kan niet zeggen hoeveel lopers zich al aan hadden gemeld. En dan? Jansen: ,,Daar gaan we het zo snel mogelijk met elkaar over hebben. Misschien komen er wel plannen voor een wintereditie? Hoe dan ook, we hopen volgend jaar weer te kunnen knallen.’’