City Run Roosendaal: even rennen langs de politiecellen, maar wel op tempo

De formule is goud waard voor Roosendaal promotie. Want wanneer kom je nou hollend door de brandweerkazerne, het oude Wennekergebouw of de Brink. Het politiebureau uitvluchten zonder gearresteerd te worden? Het kon zondag weer tijdens de vierde CityRun in Roosendaal. Zo'n 250 vrolijke sporters deden mee. En voelden dat het met de airco in het kantoor van deze krant wel goed zit. Buiten was het een stuk warmer. Pas in de tweede helft van de run namen de trimmers de tijd om wat kalmer door de gebouwen te paraderen. Eindpunt was café Chagal, waar de atleten bij terugkeer genoten van een eerste koele pint of glaasje fris.