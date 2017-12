Cios strijkt neer in Innovitapark in Roosendaal, maar kijkt al verder

ROOSENDAAL - Het Cios heeft in Roosendaal zijn intrek genomen in Innovitapark aan de Oostelijke Havendijk. Vanuit het innovatiecentrum voor welzijn en zorg wordt gewerkt aan het vormgeven van de opleiding die vanaf september in de stad te volgen is.

De vraag is hoe lang Cios daar blijft. Vanuit Innovitapark wordt gekeken naar definitieve huisvesting elders. Het gaat daarbij niet om een fysiek schoolgebouw, maar maximaal een paar lokalen waar studenten eventueel samen kunnen komen.

Directeur René Verhoeven van Innovitapark: ,,Omdat we nog niet vol zitten, kunnen we hen tot ze iets definitief hebben gevonden tijdelijk hier een ruimte aanbieden. Maar innovatieve ondernemers krijgen wel voorrang: als we vol zitten en er klopt toch een innovatieve ondernemer aan die meer past bij wat Innovitapark wil zijn, dan zal het Cios daar plaats voor moeten maken.''

De werkgroep van het Cios zit nu één keer per week op Innovitapark, zegt Marceline Prins, teamleider van het Cios in Goes. ,,Het is een inspirerende plek, centraal gelegen. Maar in principe is het inderdaad tijdelijk, puur voor het opzetten van de opleiding.''