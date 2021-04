Cios nu in het Roosendaalse hart van sport en bewegen

ROOSENDAAL - Niet te veel babbelen, maar sporten! Dat is in een notendop de openingsceremonie van de Cios-sportopleiding die sinds maandag officieel in het Herstaco stadion in Roosendaal is ondergebracht. Het stadion maakt straks deel uit van een cluster met meerdere sportvoorzieningen in de nieuwe wijk Stadsoevers.

Wethouder René van Ginderen droomt al van een wijk waarin sporten, bewegen, recreatie en gezondheid hand in hand gaan.

Uitvalsbasis

Het stadion is voor Cios de uitvalsbasis. ,,Wij zijn blij dat wij met het thuishonk voor onze studenten van de praktische mbo-route verhuizen naar het Herstaco-stadion. Voor onze studenten is een rijke leeromgeving die sport en bewegen ademt heel erg belangrijk. Wat is er mooier dan leren in een voetbalstadion!” zegt Cios-directeur Ronald Klomp.

Volledig scherm Studenten van Cios in het gelid op het kunstgras van het Herstaco stadion in Roosendaal. © Henk den Ridder

Het eigenlijke werkveld van de studenten is Roosendaal. De school werkte met liefst zeventig partijen in de stad samen. Sportverenigingen, basisscholen, gezondheidscentra, de gemeente Roosendaal zelf, allemaal gebruikers van de sportieve diensten van het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders, Cios dus. Het is niet zo dat Cios sportdocenten opleidt. Dat doet Fontys met de opleiding Sportkunde, die ook in het stadion juist.

Volledig scherm Klaslokaal van Cios in het Herstaco stadion in Roosendaal. © Henk den Ridder

Quote Hier ligt het accent op breedte- en recreatie­sport Ronald Klomp , Directeur Cios

Wethouder René van Ginderen, zelf een fervent wielrenner, juicht de ontwikkelingen in het stadion toe. Vooral omdat daar een netwerk ontstaat van alles dat in de stad met sport en bewegen te maken heeft. ,,De integrale aanpak. Precies zoals in het Fit!-akkoord verwoord. We kunnen het in zo'n akkoord allemaal mooi opschrijven, maar het moet wel werkelijkheid worden. En dat gebeurt hier."

Volledig scherm Stormbaan en boksles in het Herstaco stadion in Roosendaal. © Henk den Ridder

Er is sprake van de bouw van een grote evenementen- en sporthal naast het stadion. Een hal waar topsport kan worden bedreven. Sportwethouder Van Ginderen: ,,Topsport is nodig als voorbeeld, maar is geen doel op zich.” Dat vindt Cios-baas Ronald Klomp ook: ,,Hier ligt het accent op breedte- en recreatiesport.” De aanleg van het Urban Sports Park past daar precies in. ,,Stadsoevers is straks het landelijke voorbeeld van een vitale wijk met een positieve houding ten opzichte van sport, bewegen en gezondheid”, zegt Klomp.

Open dag

Donderdag 22 april houdt het Cios in het stadion een open informatiemiddag voor jongens en meisjes die geïnteresseerd zijn in een sportieve opleiding. Tussen 15.00 en 20.00 uur zijn verschillende tijdslots waar nog belangstellenden kunnen worden geplaatst. Opgeven kan via de website www.cioszuidwest.nl.