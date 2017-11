CIOS komt naar Roosendaal: stad als één groot praktijklokaal

De school wil in de stad een zogeheten hybride leeromgeving opzetten: dat betekent dat er geen fysiek schoolgebouw in Roosendaal komt, in plaats daarvan gaan 75 eerstejaars studenten rechtstreeks bij verschillende sportverenigingen en maatschappelijke organisaties aan de slag om praktijkervaring op te doen. Ronald Klomp, directeur van het CIOS in Goes: ,,Roosendaal wordt één groot praktijklokaal.''

Stadsoevers

Wel wordt gekeken of de school ergens een aantal ruimtes kan gebruiken als uitvalsbasis voor eventuele theorielessen. Daarbij wordt gedacht aan een plek vlak bij het station, bij voorkeur in de nieuwe wijk Stadsoevers. Te denken valt aan bijvoorbeeld bij Innovitapark of bij het Herstaco Stadion, zegt sportwethouder Toine Theunis.

Volgens Theunis zijn de eerste lijntjes voor deze samenwerking zes jaar geleden al gelegd. ,,We hebben de afgelopen flink geïnvesteerd in onze sportverenigingen en sportfaciliteiten. Er is de afgelopen jaren bijvoorbeeld geïnvesteerd in een nieuwe atletiekbaan bij Thor, de aanleg van de Wieler Experience is in volle gang. We misten alleen nog iets als het gaat om sportonderwijs. Daarom hebben we contact met het CIOS gezocht: kom nou eens kijken wat wij hier zoal hebben en of het wat voor jullie studenten is.''

'Diep onder de indruk'

Quote Want mooie on­der­wijs­lo­ca­ties zijn leuk, maar onze studenten leren hun vak vooral in de praktijk Hendrik-Jan van Arenthals, Scalda Bestuursvoorzitter Hendrik-Jan Arenthals van Scalda, de onderwijskoepel waar ook het CIOS in Goes onder valt, zegt 'oprecht diep onder de indruk' te zijn geraakt van de stappen die Roosendaal op het gebied van sport gezet heeft. ,,Want mooie onderwijslocaties zijn leuk, maar onze studenten leren hun vak vooral in de praktijk. Dus bij de sportclubs en de -verenigingen. En Roosendaal heeft het op dat gebied allemaal goed op orde.''

Ook voor studenten is een soort CIOS-dependance in Roosendaal ideaal, zegt Arenthals. ,,Studenten uit deze omgeving moeten nu kiezen tussen het CIOS in Goes of in Breda, terwijl we toch veel stageplekken in Roosendaal hebben. Nu kunnen we hun onderwijs ook dichter bij huis aanbieden.'' Volgens CIOS-directeur zijn er ook plannen deze onderwijsvorm in Bergen op Zoom te introduceren. ,,Er lopen gesprekken.''

Om de samenwerking in Roosendaal te bekrachtigen, werd er donderdagmiddag een intentieovereenkomst ondertekend.