ChristenUnie wil aandacht voor daklozen na vondst slaapplaatsen in voormalig Da Vinci

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal wist al in november 2018 dat er soms ‘aan lager wal geraakte Oost-Europese arbeidsmigranten’ verbleven in het leegstaande Da Vinci College aan de Norbartlaan in Roosendaal. Eind september grepen gemeente en politie in.

De aanwezige daklozen hebben een bekeuring gehad en zijn heengezonden. Het is maar zeer de vraag of de mannen daarna hulp is aangeboden. ,Vermoedelijk niet", zegt Karen Suijkerbuijk-Ader van de ChristenUnie.

Eind september trof de politie zeven slaapplaatsen aan in het gebouw. Vijf mensen zijn bekeurd. Over het waarom van deze actie zei de politie: ,,Het is er gevaarlijk en smerig. Overal ligt puin en glas. Er is geen sanitair meer waardoor sommige ruimtes worden gebruikt als toilet.” Later is het pand dichtgetimmerd. Nog dit jaar volgt sloop.

Voor Karen Suijkerbuijk van de ChristenUnie is dit voorval de aanleiding om de situatie van daklozen in Roosendaal onder de aandacht te brengen. Ze schrijft aan verantwoordelijk wethouder Klaar Koenraad: ,,De winter staat weer voor de deur en de ChristenUnie bekommert zich om mensen die dakloos dreigen te raken of zijn geraakt en thans onderdak zoeken."



Uit de antwoorden van de wethouder maakt Karen Suijkerbuijk op dat Roosendaal eigenlijk geen goed zicht heeft op het daklozenvraagstuk. Daklozen uit Roosendaal kunnen worden geholpen bij de maatschappelijke opvang in Bergen op Zoom. Gemiddeld maken daar de laatste jaren ongeveer vierhonderd Roosendalers voor kortere of langere tijd gebruik van.

Als deze mensen, na een verblijf in Bergen, weer terugkeren naar Roosendaal, moet er wel passende nazorg worden geboden, vindt Suijkerbuijk. Daar zou het wel eens aan kunnen schorten. ,,Maar het gaat wel om mensen met verslavingsproblemen of psychische problemen", zegt ze. Dat de dakloze arbeidsmigranten van het Da Vinci College geen hulp hebben gehad, steekt haar ook. ,,De gemeente zegt gewoon dat ze geen recht op voorzieningen hebben.”

Over de winter die in aantocht is zegt wethouder Koenraad: ,,De maatschappelijke opvang zet jaarlijks de koudweerregeling in. Dan mag iedereen binnen slapen. Ook de mensen die geen recht hebben op voorzieningen in Nederland.” Karen Suijkerbuijk is niet geheel tevreden met de antwoorden en wil de dakloosheid hoger op de politieke agenda. ,,Als je in Roosendaal hulp nodig hebt, moet je die kunnen krijgen", vindt ze. ,, Wordt vervolgd.”